За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 254 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 39,449 тысячи случаев и вплотную приблизилось к 40 тысячам. Выздоровело 33,841 тысячи человек, в том числе 202 за минувшие сутки.

Новые случаи выявлены в Саратове — 107, Энгельсском районе — 37, Балаковском — 23, Балашовском — 12, Марксовском и Петровском — по шесть, Александрово-Гайском, Перелюбском, Пугачёвском и Хвалынском — по пять, Вольском, Дергачевском, Фёдоровском районы и ЗАТО Светлый — по четыре, Аркадакском, Екатериновском, Ровенском, Саратовском и Татищевском — по три, Аткарском, Ершовском, Новоузенском, Озинском и Романовском — по два, Питерском и Советском — по одному.