По данным на утро 26 августа в Саратовской области зарегистрировано 245 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграмм-канал регионального штаба.

Общее количество заболевших covid-19 составляет в Саратовской области 79,613 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 73,802 тысячи человек, за сутки — 228.

Новые случаи распределились по области так: Саратов — 97, Энгельсский район — 30, Балаковский — 12, Балашовский, Вольский — по десять, Марксовский — девять, Пугачевский — восемь, Базарно-Карабулакский, Ртищевский, Федоровский — по пять, Аркадакский, Лысогорский, Перелюбский, Саратовский — по четыре, Воскресенский, Духовницкий, Краснопартизанский, Самойловский, Татищевский, Турковский, Хвалынский — по три, Дергачевский, Ершовский, Ивантеевский, Новобурасский, Петровский, Советский — по два, Балтайский, Калининский, Краснокутский, Новоузенский, Ровенский — по одному.