За минувшие сутки в Саратовской области коронавирус был выявлен у 204 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших covid-19 составляет в Саратовской области 48,905 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 44,273 тысячи человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 92, Энгельсский район — 27, Балаковский — 22, Балашовский и Петровский — по шесть, Аркадакский, Аткарский, Вольский и Марксовский — по пять, Базарно-Карабулакский и Ртищевский — по четыре, Екатериновский, Ершовский, Ровенский, Саратовский и Татищевский — по три, Красноармейский район и ЗАТО Светлый — по два, Дергачевский, Краснокутский, Лысогорский и Федоровский районы — по одному.