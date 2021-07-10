В минувшие сутки в Саратовской области выявлено 215 новых заболевших коронавирусом, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших covid-19 составляет в Саратовской области 68,094 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 64,116 тысячи человек, включая 120 человек за сутки.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 84, Энгельсском районе — 31, Балаковском — 17, Балашовском — восемь, Ершовском — семь, Краснокутском — шесть, Новоузенском и Петровском — по пять, Красноармейском, Марксовском, Ровенском, Романовском, Ртищевском — по четыре, Аркадакском, Самойловском, Советском, Татищевском — по три, Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Озинском, Пугачёвском, Саратовском, Федоровском — по два, Аткарском, Балтайском, Воскресенском, Духовницком, Краснопартизанском, Лысогорском, Новобурасском, Питерском — по одному.

У большинства людей – 131 человека, заболевание протекает с пневмонией, у 80 человек есть признаки ОРВИ.