В Саратовской области в минувшие сутки зарегистрировано 221 новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших составляет сегодня 23,342 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 16,72 тысячи человек, за сутки — 161.

Новые случаи выявлены в Саратове — Саратов — 116, Энгельсском районе — 19, Балаковском — 16, Балашовском — семь, Марксовском — шесть, Ершовском и Пугачевском — пять, Александрово-Гайском, Дергачевском, Калининском и Хвалынском — по четыре, Красноармейском, Краснокутском, Перелюбском, Романовском, Советском и Татищевском — по три, Балтайском, Вольском, Ивантеевском, Озинском, Ртищевском и Федоровском — по два, Краснопартизанском — один.