В минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 235 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 69,645 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 65,318 тысячи человек, включая 200 человек за сутки.

Новые случаи зарегистрированны в Саратове — 85, Энгельсском районе — 46, Балаковском — 30, Балашовском — 11, Ровенском — восемь, Новобурасском — семь, Вольском — шесть, Озинском, Питерском — по пять, Марксовском, Перелюбском — по четыре, Красноармейском, Петровском, Советском, поселке Светлый — по три, Пугачевском — два, Алгайском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Воскресенском, Духовницком, Калининском, Краснокутском, Романовском, Самойловском и Татищевском — по одному.