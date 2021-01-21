В Саратовской области в минувшие сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 253 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших covid-19 составляет в Саратовской области 40,702 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 35,105 тысячи человек, за сутки — 269.

Новые случаи зафиксированы в Саратове — 113, Балаковском и Энгельсском районах — по 21, Лысогорском, Петровском и Советском — по шесть, Балашовском, Калининском, Новобурасском и Перелюбском — по пять, Аркадакском, Ершовском, Красноармейском, Озинском, Питерском и Ровенском — по четрые, Вольском, Воскресенском, Дергачевском, Краснокутском, Новоузенском, Пугачевском, Ртищевском и Татищевском — по три, Александрово-Гайском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Самойловском и Саратовском — по два, Балтайском и Духовницком — по одному.