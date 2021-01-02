В Саратовской области в минувшие сутки зарегистрировано 265 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших составляет в Саратовской области 35,861 тфсячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 30,736 тысячи человек.

Новые случаи регистрировались в Саратове — 115, Энгельсском районе — 27, Балаковском — 25, Петровском — 11, Новоузенском — 10, Духовницком, Лысогорском, Марксовском, Фёдоровском — по семь, Аркадакском — шесть, Красноармейский район и ЗАТО Светлый — по пять, Балтайский, Ершовский, Краснопартизанский, Новобурасский районы — по четыре, Краснокутский, Питерский, Саратовский и Татищевский — по три, Романовский и Самойловский — по два, Советский — один.