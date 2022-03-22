В Саратовской области отмечается активное снижение числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.
На 22 марта зарегистрировано 570 новых случаев. Это самый низкий показаиаль за последний месяц.
Общее количество заболевших в Саратовской области с начала пандемии составляет 236 082 человека.
Выздоровело с начала эпидемии 222 655 человек, за сутки — 1 540.
На стационарном лечении находятся 1 121 человек, на амбулаторном — 7 627.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 197, Балашовском районе — 128, Аркадакском — 60, Энгельсском — 36, Турковском — 33.