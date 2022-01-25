На 25 января в Саратовской области зарегистрировано 525 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 139 363 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 129 107 человека, за сутки — 168.

На стационарном лечении находятся 1 076 человек, на амбулаторном — 4 042.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 298, Энгельсском районе — 94, Балаковском — 52.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 15, с признаками ОРВИ — 507, с бессимптомным течением — 3.