Сегодня, 29 сентября, еще две жительницы Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 81-летней женщины, которую госпитализировали с тяжелым двусторонним поражением легких. Она лежала в реанимации, провела в стационаре девять суток, пять из них была подключена к аппарату ИВЛ. Страдала ИБС, атеросклеротической болезнью сердца, атеросклерозом аорты, артериальной гипертензией.

А также 68-летней гражданки, которая лежала в стационаре с двусторонним поражением легочной ткани. Сопутствующая патология усугубила течение основного заболевания.

Страдала ревматоидным артритом с системными проявлениями, артериальной гипертензией. Провела 14 суток в стационаре, 12 суток на ИВЛ.