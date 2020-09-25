Стали известны подробности столкновения Porsche Cayenne и КамАЗа под Саратовом. О них рассказывает пресс-служба региональной автоинспекции.

Вчера, 24 сентября, в 19:20 на 317-м километре трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград, возле Красного Октября, 38-летняя водительница Porsche Cayenne влетела в КамАЗ, за рулем которого был 40-летний мужчина.

Она ехала со стороны поселка Красный Октябрь в поселок Соколовый и не уступила дорогу большегрузу.

В результате аварии шоферам обоих машин оказали разовую медицинскую помощь, четырехлетнего и 16-летнего пассажиров иномарки госпитализировали с травмами.