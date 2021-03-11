Очередное заседание пресс-клуба «Чистая энергия» прошло в среду 10 марта в информационном центре Балаковской атомной станции.

Участники традиционно собрались, чтобы обсудить самые актуальные вопросы, которые беспокоят жителей.

БалАЭС всегда остается в центре внимания граждан и СМИ. Люди с интересом ждут новостей о станции, обсуждают последние нововведения, принимают участие в благотворительных и социальных проектах.

— Людям необходима информация, на основании нее они принимают решения. Поэтому наша задача – дать полные и достоверные сведения о жизни атомной станции, – отметил начальник управления информации и общественных связей БалАЭС Дмитрий Шевченко.

На заседании пресс-клуба был рассмотрен вопрос о безопасности станции. По словам Дмитрия Шевченко, это главный приоритет работы всей корпорации «Росатом».

Речь зашла, в частности, о водоеме-охладителе. Он нужен для того, чтобы забирать излишки тепловой энергии, которые вырабатываются в реакторе. Среди жителей Балакова порой возникают опасения, что пруд загрязнен и представляет опасность, но Дмитрий Шевченко развеял слухи.

— По нормам СанПиН в части радиоактивной безопасности, вода там абсолютно нормальная и пригодна к употреблению. Есть превышения показателей по химическим и бактериологическим показателям, – отметил он.

Дело в том, что вода в пруду-охладителе слишком теплая, поэтому так активно растут водоросли. Это приводит к нарушению органо-лептического состояния водоема. Для того, чтобы очистить воду, БалАЭС использует растительноядных рыб. В конце 2020 года было запущено около 12,5 тонны мальков.

Однако ловить рыбу в больших объемах в пруду не рекомендуется. Хотя причина этого экономическая, а не экологическая. Дмитрий Шевченко рассказал, что некоторые недобросовестные граждане готовы сетями вытягивать рыбу, которая должна выполнять свою очистительную функцию. Но если рыбак придет с удочкой, то его никто не прогонит.

Дмитрий Шевченко рассказал, что в других городах, где есть атомные станции, проходят чемпионаты по ловле рыбы из водоемов-охладителей. При этом в конце состязаний из добычи готовят блюда, которые участники сами же и поедают.

— Я сам ел рыбу, выловленную в пруду-охладителе. Она совершенно нормальная, – заявил Дмитрий Шевченко.