Член Общественной палаты Саратовской области Денис Соболев посетил шесть избирательных участков в Саратове и поделился впечатлениями от того, как организованы довыборы в Саратовскую областную думу шестого созыва.

— Наблюдатели от Общественной палаты Саратовской области работают грамотно, нормально, следят за обстановкой, за правильностью проведения выборов. На ряде участков есть ряд вопросов, но они устраняются оперативно на месте всеми сотрудниками избирательной комиссии. Поэтому в целом выборы в настоящее время проходят спокойно, — рассказал он.