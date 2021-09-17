Член общественной палаты Саратова, руководитель саратовского областного отделения организации «Боевое братство» Сергей Авезниязов прокомментировал действия коммунистов на избирательных пунктах.

— Сегодня по всей России начались выборы в Государственную думу. Народ выбирает вектор развития государства на ближайшие пять лет. Процесс очень значительный и важный.

Но не обошлось и без ожидаемых провокаций со стороны коммунистов. Поведение Бондаренко и шайки его приспешников на избирательных участках не вызывает никаких эмоций, кроме возмущения. Люди пришли спокойно отдать свой голос, осуществить свое законное право, а столкнулись с криками, воплями и дебошем. Не так должен себя показывать человек, который дорожит мнением народа и прислушивается к нему.

Считаю, что коммунисты должны ответить за такое поведение по всей строгости закона. Полагаю, что правоохранительным органам незамедлительно стоит отреагировать. Недопустимо, когда из-за провокаторов нарушаются права простых граждан, — заявил Авезниязов.