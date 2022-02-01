Елена Склярова высказалась по поводу информационных нападок на социального зампреда Грибова со стороны одного из информационных агентств региона

— За информационной атакой на зампреда по социальной политике Романа Грибова стоят представители небезызвестной финансово-промышленной группы, корни которой из 90 -х годов. Через свои медиа ресурсы эти господа уже неоднократно пытались оказать давление на принципиальную позицию Грибова по спортивной отрасли региона и, в частности, по футбольному клубу Сокол. Который принадлежит области, который годами, при молчаливом согласии чиновников, финансируется из бюджета, но при этом активами клуба почему-то распоряжались и это пытаются и дальше делать, люди с сильно подпорченной репутацией. Позиция в данном случае зампреда абсолютно продиктована государственными интересами — никакого криминала рядом с детским и профессиональным спортом не должно быть, — отметила Склярова.