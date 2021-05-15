Член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова высказала мнение, что организации, позиционирующие себя как правозащитные в сфере выборного процесса типа «Голоса» финансируются из-за рубежа

— Всем нам давно известны грязные технологии, которые нацелены на дискредитацию выборного процесса. Чаще всего за этими провокациями стоит иностранные организации, фонды. На слуху такая пресловутая кампания, как «Голос», которая была признана иностранным агентом, так как получала финансирование из-за рубежа. В нашей области за открытостью выборного процесса следит корпус наблюдателей от Общественной палаты Саратовской области, которые обладают необходимым опытом и компетенциями. Недопустимо вмешательство в выборы иностранных организаций, — отметила Склярова.