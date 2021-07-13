В Парке покорителей космоса, расположенном в Энгельсском районе, открылся музей.

Он состоит из материалов на космическую тематику из частных коллекций — тарелок, сувениров, памятных медалей и других атрибутов. Большую часть из них передала жительница Энгельса, член правления Ассоциации музеев космонавтики России Валентина Сидоренко.

Часть экспонатов уже были выставлены в экспозицию, а другая — памятные фотографии с корабля «Восток», открытки с космонавтами и медали она принесла непосредственно на открытие музея.

Горожанка рассказала о начале развития концепции места приземления Юрия Гагарина и отметила, что ей «очень приятно» создание мемориального комплекса по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина. Она пожелала присутствующим и сотрудникам Парка, чтобы этот проект «достроился и осуществился, был запуск новых корпусов и идей». И самого главного — чтобы сюда приходили люди, особенно молодежь.