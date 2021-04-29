В нескольких городах России, в том числе, и в Саратове, сотрудниками ФСБ и следственного комитета были задержаны члены националистической органиазции, деятельность которых координировалась с территории Украины. Об этом сообщает центр общественных связей главного управления ФСБ РФ.

Спецоперации по захвату экстремистов прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области. Все задержанные — молодые люди, вступившие в организацию в конце прошлого, или в начале нынешнего года. Они планировали террористические акты и убийства граждан неславянских национальностей. Координировал деятельность ячеек гражданин Украины Егор Краснов.

У задержанных были изъяты холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации, содержащих инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях.

Возбуждены уголовные дела.