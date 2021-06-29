Главным приоритетом в подготовке к выборам в Единый день голосования остается безопасность здоровья организаторов выборов и избирателей, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

С этой целью по решению Центральной избирательной комиссии России голосование в ЕДГ 2021 будет проходить в течение трех дней подряд 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

К началу работы все участковые избирательные комиссии будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. На избирательном участке маской, перчатками, халатом, защитным экраном для лица, антисептиком будут обеспечены все члены избирательных комиссий. Все участники голосования также будут обеспечены маской, одноразовыми перчатками и одноразовой ручкой. Также члены и сотрудники избирательных комиссий Саратовской области проходят вакцинацию и по состоянию на сегодняшний день привиты 22,62 процента организаторов выборов.