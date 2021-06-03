В Саратове проверили работу батутов после ЧП в Барнауле. Там две девочки получили тяжелые травмы, после того как лопнул батут.

Члены Общественной палаты Саратовской области, председатель городской Общественной палаты и депутат гордумы подписали открытое обращение к главе Саратова и городском прокурору. Они просят инициировать проведение полной и всесторонней проверки аттракционов на бульваре Мюфке, а также дать правовую оценку действиям чиновников администрации Кировского района, которые согласовали размещение аттракционов.

— Главе МО «Город Саратов» Михаилу Исаеву.

Прокурору Саратова Максиму Енишевскому.

Открытое обращение

30 мая в Барнауле произошла трагедия. Возле одного из торговых центров города в результате сильного порыва ветра опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки трех и четырех лет вылетели с батута на трамвайные рельсы, получили многочисленные травмы. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии дети были госпитализированы в больницу. В настоящее время обе девочки находятся в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь. По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Под домашний арест отправлены два предпринимателя. Расследование дела находится на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

После трагедии в Барнауле по всей стране начались проверки состояния детских аттракционов.

31 мая глава Саратова Михаил Исаев в ходе оперативного совещания распорядился «провести проверки легальности и безопасности уличных детских аттракционов».

Поддержав главу города в его заботе о безопасности детей, 1 июня, в День защиты детей, мы, члены Общественной палаты Саратовской области Татьяна Староверова и Айса Акчурин, председатель Общественной палаты города Саратова Александр Занорин, депутат Саратовской городской думы Елена Перепелицина, провели совместную выездную проверку детских уличных аттракционов, расположенных на Бульваре Мюфке в Шестом микрорайоне поселка Солнечный-2 Кировского района Саратова. Заметим, что после барнаульской трагедии в социальных сетях появилось много негативных отзывов о работе батутов на Мюфке, — говорится в обращении.