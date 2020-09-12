Члены Общественной палаты Саратовской области Елена Резепова, Владимир Ташпеков и Антон Головченко рамках общественного наблюдения за ходом голосования посетили придомовые территории, на которых организовано досрочное голосование на выборах, расположенные в Октябрьском и Фрунзенском районах Саратова.

Члены палаты отметили, что на всех посещенных участках обеспечены санитарно-эпидемиологические требования — предусмотрена социальная дистанция, в наличии санитайзеры, соблюдается масочный режим и другие условия, необходимые для обеспечения безопасности здоровья граждан. Все члены избирательной комиссии работают в масках и перчатках.

Кроме того, проверяющие удостоверились в соблюдении законности процедуры голосования, обеспечения тайны волеизъявления избирателей.

В целом, представители Общественной палаты отметили высокий уровень организации голосования на территории г. Саратова.

Напомним, что 13 сентября в единый день голосования проходят довыборы по трем избирательным округам в Саратовскую областную Думу, по четырем округам в Саратовскую городскую Думу, а также довыборы в представительные органы местного самоуправления в Аткарском, Пугачевском, Краснокутском, Краснопартизанском, Марксовском, Романовском и Балашовском районах.

На довыборах в Областную Думу и Саратовскую городскую Думу голосование проходит также в дополнительные дни — 11 и 12 сентября.

Общественная палата Саратовской области обучила и направила свыше 250 наблюдателей на выборы.

Наблюдатели осуществляют контроль за законностью и прозрачностью выборного процесса в дополнительные и основной дни голосования, то есть. 11, 12, 13 сентября.

– Мы убедились в том, что голосование на избирательных участках проходит без нарушений. На ряде участков голосование в первой половине дня проходит на придомовых территориях, благо погода позволяет. Урны оформлены по всем правилам, в наличии необходимые печати и подписи. Хочу отметить, что и выездная работа участков, и дополнительные дни очень хорошо воспринимаются избирателями. Во время проведения голосования по поправкам в Конституцию мы наработали необходимый опыт, который нам помогает и сейчас, – отметила Елена Резепова.