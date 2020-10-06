Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин и спикер облдумы Александр Романов познакомились с недавно назначенным главой регионального УФСИН Алексеем Федотовым, сообщает пресс-служба УФСИН.

Александр Стрелюхин в ходе мероприятия подчеркнул, что уголовно-исполнительная система Саратовской области всегда достойно выполняла возложенные на нее функции и конструктивно сотрудничало с региональной властью. В ответном слове начальник УФСИН России по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Федотов заверил присутствующих в своей готовности приложить все силы к решению стоящих перед ведомством задач и поблагодарил представителей различных структур и правоохранительных органов за совместные усилия в достижении поставленных государством целей.