Суд вынес приговор участникам экстремистского подполья в Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Чекисты совместно с сотрудниками полиции «накрыли» экстремистов из саратовской ячейки запрещенного в России международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат» в прошлом году. Всего было задержано шесть человек, которые занимались вовлечением жителей Саратовской области в ряды своей организации. У них была изъята специфическая литература и предметы культа.

Волжский районный суд приговорил их к разным срокам заключения. Там, руководитель ячейки получил три года колонии, его последователи к году и четырем месяцам лишения свободы.