На подъездах Саратова всё чаще устанавливают «умные домофоны». И пока одни жители к переменам относятся настороженно, другие уже оценили новые устройства и после нескольких дней пользования начинают рекомендовать их друзьям и знакомым. Телеком-оператор «Дом.ru» поделился с читателями пятью малоизвестными фактами о видеодомофонах.

Факт 1: помогают раскрывать преступления

В «умные домофоны» встроены камеры и голосовые динамики. Жильцы подъезда через мобильное приложение в режиме онлайн видят и слышат тех, кто находится у входной двери или во дворе, а все происходящее записывается. Если кто-то нарушит общественный порядок, повредит машину, припаркованную в зоне видимости камеры, или совершит преступление в доме, установить личность будет проще. Архив хранится до семи дней. Сейчас в Саратове благодаря этой технологии полиция ведёт расследование нескольких преступлений — от кражи до мошенничества. «Умные домофоны» — одна из мер профилактики совершения правонарушений и безопасности жильцов.

Факт 2: заботятся о безопасности детей

Согласитесь, никогда точно не знаешь, как поступит ребёнок в нестандартной ситуации? Даже если каждый день напоминать, что открывать дверь незнакомцам категорически запрещено, малыш может растеряться. В ходе эксперимента «Серый Волк», который «Дом.ru» провёл в 12 регионах России, каждый второй ребенок в Саратове впустил в дом незнакомца. Но последствий этого можно избежать. Все звонки с домофона приходят на смартфон взрослых членов семьи. Родители видят, кто стоит у подъезда и могут вмешаться и сами поговорить с незнакомцем, ну или впустить гостя, если знают и доверяют ему. Так вы будете уверены в безопасности своего ребенка и увидите, как он реагирует на такие ситуации.

Факт 3: контролируют работу коммунальных служб

Смарт-панели мотивируют сотрудников обслуживающих компаний выполнять свою работу качественно и вовремя. Видеокамера в «умном домофоне» помогает вести контроль за очисткой снега, вывозом мусора, работой дворников. Теперь в вашем телефоне будет храниться информация обо всех событиях, которые произошли в вашем дворе пока вас не было дома. Видеонаблюдение положительно влияет и на недобросовестных жильцов, которые мусорят, ломают детские площадки или вытаптывают газоны. С появлением «умных домофонов», которые не пропустят такой поступок и «расскажут» о нем всем, соседи начинают более бережно относиться к общедомовому имуществу и своей репутации.

Факт 4: открывают дверь из любой точки мира

Впускать ли в дом человека, взрослые могут решить, находясь в любом месте, главное, чтобы был доступ в интернет. Мобильное приложение поможет удалённо пообщаться с гостем по видеосвязи: звонок поступит на смартфон, и вы увидите, кто стоит за дверью и что происходит возле подъезда. Даже в отпуске вы сможете контролировать ситуацию и сохранять эффект присутствия для незнакомца. При этом важно знать, что каждый домофонный ключ надежно защищен от копирования и, значит, непрошеные гости не смогут попасть в дом.

Факт 5: наблюдают за всем домом

Умные технологии — это не только «умные домофоны». В новых жилых комплексах Саратова уже можно наблюдать за входной дверью, придомовой территорией, подъездом, чердаком и лифтом. В один клик в мобильном приложении «Умный Дом.ru» можно переключаться между видеокамерами и присматривать ребенком на детской площадке или автомобилем на парковке. Видеозапись высокого разрешения позволяет идентифицировать автомобильные номера и другую информацию. Кроме того, одними подъездами система не ограничивается. Решение также можно устанавливать на парковках со шлагбаумом, автоматизировав пропуск автомобилей жителей дома по их регистрационным номерам, в частных домах и в социальных учреждениях.

Что будет еще?

В следующем году клиенты «Дом.ru» смогут добавлять в мобильное приложение профили всех членов семьи, и видеть, кто из них дома, а кто нет. Эту функцию оценят родители, которые будут получать push-уведомление на смартфон, когда ребенок откроет дверь в подъезд – в ключ каждого уже «вшит» персональный идентификационный номер.

Для управляющих компаний и ТСЖ в приложении появится личный кабинет, через который можно будет просматривать видео с каждой из камер, открывать дверь, общаться с визитерами, а также отправлять сообщения жильцам об отключении воды или проведении ремонта, принимать от них коммунальные заявки, отслеживать срок и качество их выполнения. Приложение позволит управлять коммунальной инфраструктурой дома жителям и обслуживающим организациям.

Жители могут самостоятельно инициировать замену оборудования на современное и технологичное. Подробнее – на сайте.