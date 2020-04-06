«Ростелеком» зафиксировал в конце марта резкий рост спроса на контент видеотеки Wink среди саратовских подписчиков сервиса. Если в середине месяца демонстрировался двух-трехкратный рост заказов на просмотр фильмов и сериалов, то в последние дни он достиг десятикратных значений. Телезрители стали больше смотреть новости, выросла популярность образовательных и познавательных каналов. Особенно востребован детский контент.

Среди лидеров просмотров — популярные отечественные картины последнего времени «Вторжение», «Холоп», «Ржев», а также сериалы «Содержанки», «Молодежка», «Папик» и «Филатов». Из зарубежного кино телезрители активно смотрят фильм-победитель последней Оскаровской церемонии «Паразиты», а также «Бладшот», «1917», анимационные ленты «Холодное сердце 2» и «Камуфляж и шпионаж», сериал «Сопрано» в правильном переводе «Гоблина», а также, что удивительно, первый сезон «Друзей».

Иван Зима, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»:

— Людям, которые вынуждены сегодня оставаться дома, крайне необходимы качественные цифровые сервисы. Чтобы пользователям наших услуг было удобно удаленно учиться и работать, мы повысили скорость передачи данных до максимально возможной, сделали доступным для школьников образовательный контент и предоставили возможность бесплатно смотреть фильмы в нашей видеотеке. Не выходя из дома подписчики сервиса Wink имеют возможность посетить концерты классической музыки и спектакли самых известных оперных театров, увидеть лучшие российские театральные постановки и выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира и узнать секреты их коллекций. Все эти инициативы и вызвали взрывной рост популярности видеосервиса.

С 16 марта «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к обширной коллекции видеосервиса Wink. Телезрители могут бесплатно смотреть более 5 000 отечественных и зарубежных фильмов и сериалов, детского развлекательного и образовательного контента.

Wink объединяет возможности интерактивного и онлайн-телевидения с огромной коллекцией фильмов и сериалов (25 000 наименований). Видеосервис доступен на телеэкранах (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфонах или планшетах (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуках и компьютерах (на видеопортале wink.rt.ru).

«Ростелеком» предлагает подписчикам Wink воспользоваться тарифом-конструктором «Трансформер» и собрать подборку контента с учетом своих интересов. Тариф включает 150 базовых телеканалов, 5000 фильмов и сериалов и 5 из 12 дополнительных пакетов разной тематики на выбор, которые при желании можно менять раз в месяц.