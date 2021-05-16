Сегодня, 16 мая, на территории Калининского района идет третий, основной день голосования по выборам кандидата в депутаты Саратовской областной Думы по Калининскому одномандатному округу номер 13.

Открыты 44 избирательных участков. Процесс голосования организован с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Одним из первых на избирательном участке номер 970 в селе Симонова проголосовал председатель Общественного совета Калининского МР Анатолий Чунаков.

-Я человек с активной жизненной позицией, и мне небезразлично, кто будет представлять наш Калининский район в областной Думе, кто будет защищать права и интересы его жителей, к кому можно будет обратиться за поддержкой наших инициатив. Я уверен, что от нашего сегодняшнего выбора во многом зависит завтрашний день, — говорит он.