В Саратове задержали трех граждан, устроивших драку на улице Чапаева в Саратове, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В ночь с 24 на 25 октября, автомобиль чуть не зацепил переходящую дорогу девушку. Водителя окрикнул молодой человек из ее компании, на что автомобиль вернулся и вышедшая из него компания устроила драку. Угрожая убийством, один из участников тыкал в пешеходов предметом, похожим на пистолет.

Сотрудники МВД, совместно с ОМОНом, Росгвардией и ФСБ задержали дебоширов и доставили в отделение полиции. Расследование уголовного дела продолжается.