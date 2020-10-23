В Балакове Саратовской области были замечены листовки, на которых людей в медицинских масках сравнивают с рабами. Фотографии публикуются в социальных сетях.

На листовке напечатана копия старой гравюры с изображением раба-негра из США, рот которого прикрыт намордником.

— За маской стоит подавление духа и указание на рабский статус человека. Только рабы носили маски-намордники, чтобы не плюнули в хозяина, чтобы не ели без разрешения, чтобы окончательно подавить дух и волю. Маску можно было снять только с разрешения и одевать по приказу. — пишет автор листовки.

Далее он призывает снять маски, утверждая, что их используют для того, чтобы заставить людей замолчать и приучить к языку жестов.