Убийца взят под стражу.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, 45-летний житель Энгельса обвиняется в смерти сторожа садового товарищества.

— Поздно вечером 3 ноября в СНТ «Волжанка-2» дачник, 45-летний мужчина, вместе с сожительницей увидели незнакомый легковой автомобиль.Они позвонили 57-летнему сторожу, заявив о том, что тот плохо охраняет дачные участки, — рассказали следователи.

Сторож пришел к дачному домику 45-летнего мужчины, чтобы разобраться в упреках.

Завязалась ссора, во время которой 45-летний мужчина сильно избил охранника. Тело избитого, еще подававшего признаки жизни, обнаружила на улице сожительница. Она позвонила на «скорую» и в полицию.

Несмотря на помощь медиков, на следующий день избитый сторож умер от полученных травм.

Виновник произошедшего вину признал и раскаялся в содеянном.