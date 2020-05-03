Саперы Росгвардии уничтожили снаряд, найденный на приусадебном участке в садовом товариществе в Елшанке в Саратове, сообщает пресс-служба регионального управления гвардии.

Во время земляных работ дачник откопал предмет, похожий на артиллерийский снаряд и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Саперы Росгвардии установили, что находка – 85-миллиметровый бронебойно-трассирующий снаряд, не содержащий в себе взрывчатых веществ. Тем не менее, было принято решение его уничтожить.

Снаряд вывезли в безопасное место и подорвали.