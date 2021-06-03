Саратовские дачники продолжают жаловаться на летчиков, которые занимаются на базе в Еремеевке, на Латрыке.

— С пяти утра и до ночи стоит гул вертолетов, невозможно отдохнуть, летают очень низко и снова летом начались их учения, — написал местный житель.

Отметим, что аэродром создан еще в 1940 году и это постоянное место для того, чтобы летчики оттачивали свое мастерство. Сейчас там занимаются курсанты Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков.

Дачами же территория начала заселяться только тридцать лет назад, и люди изначально понимали, какое соседство им предстоит, однако, продолжают снова и снова высказывать свое возмущение.