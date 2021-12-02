С таким заявлением они обратились к спикеру ГД Вячеславу Володину и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

В редакцию «Новостей Саратова» обратился один из собственников дачи, который рассказал подробности об этой ситуации.

В Энгельсском районе, Шумейке, есть пляж, который находится в аренде пяти СНТ. Дачники заявляют, что они за собственный счет поддерживают в хорошем состоянии берег, следят за песком и убирают мусор, чтобы комфортно отдыхать и самим, и приезжающим жителям городов.

Сначала на данную территорию начала посягать турбаза. Часть берега передали загородному клубу «Ассамблея», что лишило дачников половины территории.

Коттеджный поселок «Парк Хаус» продолжил забирать у дачников береговую зону. Собственник сообщает, что несколько лет велись разбирательства и попытки отстоять территорию. И вот, когда вопрос уже казался решенным, дачникам стало известно, что прилегающий к пляжу участок Волги передан в аренду. Это случилось в октябре.

Некий Рушинов И.В. сообщил председателю правления СНТ «Мелиоратор» ЗЖБИ-6 Абросимову А.В., что теперь он — собственник-арендодатель водной глади вдоль пляжа СНТ. Он заявил, что хочет установить там причал для парохода, а также магазин и баню. От претензий отдыхающих мужчина открестился и порекомендовал решать все в суде.

Открытый аукцион на аренду участка Волги состоялся 30 апреля 2019 года. На рассмотрении была только одна заявка от ООО «Полифлекс», руководителем которой является как раз этот человек.

Отметим, что дачники не раз пытались оформить в аренду участок реки, но их заявки так и остались без рассмотрения.

Также собственник дачи, обратившийся к нам, сообщил, что накануне был в прокуратуре, встречался с прокурором а также подал заявление по данному факту. Природоохранная прокуратура начнет проверку по обращению в ближайшее время.