Вчера, 20 июля, около 21:00 30-летний водитель Daewoo Nexia сбил 14-летнего мальчика напротив дома №100 на Огородной улице в Саратове. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Пострадавшего госпитализировали.

Обстоятельства выясняются.