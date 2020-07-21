Домой Рубрики Новости Саратова Daewoo Nexia сбила 14-летнего мальчика на Огородной РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Daewoo Nexia сбила 14-летнего мальчика на Огородной По Новости Саратова - 21.07.2020 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 20 июля, около 21:00 30-летний водитель Daewoo Nexia сбил 14-летнего мальчика напротив дома №100 на Огородной улице в Саратове. Об этом сообщили в городском УГИБДД. Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Упавшая в резервуар коза помогла отыскать слив нефтепродуктов Стрельба в Марксе. Появилась видеозапись инцидента В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве из ревности саратовца ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Упавшая в резервуар коза помогла отыскать слив нефтепродуктов Новости Саратова - 21.07.2020 0 Вчера, 20 июля, общественная организация «Гражданский дозор» сообщила о находке резервуара, куда незаконно сливаются нефтепродукты. Местная жительница из села Натальино Балаковского района Саратовской области обратилась... Стрельба в Марксе. Появилась видеозапись инцидента 21.07.2020 В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве из ревности саратовца 21.07.2020 Две женщины пострадали в столкновении КамАЗа и ВАЗа на саратовской трассе 21.07.2020 Жители Марксовского района подозреваются в нанесении смертельных травм сельчанину 21.07.2020