Вчера, 26 марта, в кабине большегруза на трассе в Аткарском районе Саратовской области было найдено тело дальнобойщика из подмосковной Истры, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

О том, что водитель, выехавший из Башкирии в Аткарск, перестал выходить на связь, в полицию сообщили сотрудники транспортной компании. Фура была найдена на улице Гоголя в Аткарске. Кабина большегруза была заперта и ее вскрывали спасатели. Тело 56-летнего мужчины было обнаружено внутри.

Признаков насильственной смерти при предварительном осмотре на теле водителя не обнаружено. Проводится проверка.

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