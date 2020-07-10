Вчера, около 18:00 часов возле села Синенькие Саратовскока района водителя придавило фурой, сообщила информационному порталу «Новости Саратова» официальный представитель регионального минздрава Анастасия Усова.

На происшествие выезжала бригада скорой медицинской помощи, но по приезде они уже просто констатировали смерть. Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью.

По предварительным данным, дальнобойщика придавило большегрузом, когда он меня спущенное колесо.

Как дополнили в пресс-служба регионального ГУ МВД, 40-летний водитель большегруза из Чебоксар во время замены колеса на автомобиле MAN, был придавлен фурой. От полученных травм он скончался. Проводится проверка.