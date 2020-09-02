Вчера, 1 сентября, в Вольском районе на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград произошло ДТП с участием большегрузов, сообщает региональная ГИБДД.

Установлено, что 46-летняя дальнобойщица, управляя грузовым автомобилем MAN с полуприцепом, превысила скорость и влетела в бетономешалку Shaanxi под управлением 61-летнего водителя. Грузовик от такого удара отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Volvo под управлением 36-летней женщины.

В результате ДТП был госпитализирован водитель бетономешалки.