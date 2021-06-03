2 июня состоялась церемония открытия четвёртого этапа проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области». Губернатор региона Валерий Радаев приветствовал слушателей потока 2021 года. В торжественном мероприятии приняли участие руководители ведомств, ректоры вузов, выпускники и слушатели «Школы молодых управленцев Саратовской области».

В своём выступлении губернатор отметил важность проекта для пополнения управленческого резерва Саратовской области, его актуальность и востребованность.

— Здесь создана особая среда, новые знания отвечают современным запросам, передовые подходы становятся залогом профессионального успеха. Более 100 слушателей ШМУ получили карьерный рост. Будем стремиться, чтобы каждый выпускник повысил свой статус. Более 60 проектов готовы к практическому воплощению. Это серьёзный кейс, который будет использован в стратегии развития муниципалитетов, – подчеркнул Валерий Радаев.

Глава региона пожелал успехов слушателям четвёртого потока «Школы молодых управленцев Саратовской области» и выразил слова благодарности вузам, Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» – партнёрам проекта.

Ректоры вузов отметили уникальность проекта, который за три года набрал силу и уверенно развивается, образовательные программы позволяют участникам повысить компетенции, добиться карьерного роста, чтобы применять полученные знания и навыки во благо родной земли. В свою очередь директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев подчеркнул: «ШМУ – формат, создающий потенциал для развития региона и территорий. Этот образовательный проект уникален своей ориентацией на молодёжь, на её инновационность и творчество, на перспективу. Гибкость мышления и высокий уровень мотивации участников к получению новых компетенций и профессиональному развитию делают атмосферу обучения позитивной, творческой и увлекательной».

Обучение участников планируется проводить в дистанционном и очном формате, по окончании обучения защищаются выпускные проекты. Выпускникам вручаются документ о профессиональной переподготовке и сертификат участника проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области». Наиболее отличившиеся слушатели получают рекомендательные письма для участия в конкурсах на включение в кадровые резервы регионального и муниципального уровня.