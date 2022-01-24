Обсуждали с детьми нелегкое детство русских писателей-классиков 19 века из курса школьной литературы.
Нашли лишь одного, у которого было двое нормальных, любящих родителей, ни один из которых не умер в раннем детстве писателя, не был тираном и мучителем.
Которые никого не били и не терзали, обращали на детей внимание, учили и развивали.
Занимались общественно полезной деятельностью, были передовыми и культурными людьми, при этом и в материальном отношении благополучными.
И няня была прекрасной и любящей.
А? А? Знаете, кто этот счастливчик?
Федор Михайлович Достоевский.
На фото — «Пока вы спите».