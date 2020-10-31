Сегодня, 31 октября, саратовский конькобежец Данила Семериков выиграл чемпионат России.

Он стал лучшим в масс-старте.

Отметим, что за пройденную дистанцию в пять километров на состязании спортсмен получил только четвертое место.

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