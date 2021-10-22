Самозанятая из Саратова Дарья Соловей рассказала о своей кондитерской мастерской и поддержке, которую оказало ей государство и центр «Мой бизнес».

Девушка начала заниматься выпечкой несколько лет назад. Сначала она пекла сладости для своего ребенка, но вскоре ее талант отметили многие знакомые. Вскоре у Дарьи появились первые клиенты, очарованные вкусом ее изделий.

Через некоторое время для нее стало очевидно, что кондитерское ремесло ей по душе, и более того, на него есть спрос. За помощью в организации своего дела она обратилась в саратовский центр предпринимателя «Мой бизнес».

Сейчас девушка арендует помещение на территории бизнес-инкубатора. Центр поддержки предпринимательства помог девушке выйти на онлайн-платформы для продажи своих изделий.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.



