Воришка похитил электросамокат в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили в областном ГУ МВД, к полицейским с жалобой обратился 31-летний саратовец. Потерпевший утверждал, что от дома по улице Топольчанская неизвестный похитил взятый накануне в прокат электросамокат. Стоимость транспортного средства составила 14 500 рублей.

Правоохранители задержали похититель чужой собственности. Им оказался мужчина 50-ти лет. Вор во всем сознался. Электросамокат он уже вернул.

Оказалось, что все сдаваемые в прокат электросамокаты оснащены датчиками слежения, благодаря которым их легко обнаружить.

Теперь возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».