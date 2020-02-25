Завтра, 26 февраля, ряд общественных деятелей и спортсменов Саратовской области напишут ЕГЭ по истории, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В числе «экзаменуемых» российский кикбоксёр, заслуженный мастер спорта, Президент Федерации ММА Саратовской области, чемпион мира, двукратный Чемпион Европы Даци Дациев, российский гребец, заслуженный мастер спорта, призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Сергей Улегин, российский силач, обладатель титула «Сильнейший человек России», рекордсмен Рекордов Гинесса Вячеслав Максюта.

В этом году Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» посвящена Году памяти и славы.