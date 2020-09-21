В отношении 58-летнего рецидивиста из Саратова возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 16 августа 2020 года днем 58-летний пьяный мужчина привлек внимание патруля у Сенного рынка. Один из полицейских объяснил ему, что его поведение попахивает административным правонарушением. Он предложил пройти медицинское освидетельствование и составить протокол. Тот расстроился и обматерил правоохранителя, стал угрожать насилием, а потом ударил рукой по груди.

Гражданин так и не признал свою вину, хотя доказательства говорят об обратном. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.