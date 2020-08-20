Аткарский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который обвинен в применении насилия и оскорблении представителя власти. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

В последний день июля в полицию позвонила женщина и сообщила об угрозах, которые применил к ней ее сожитель. Выяснилось, что у себя дома в Лысогорском районе подпивший 40-летний мужчина угрожал убить свою сожительницу.

Приехавшие на место полицейские тщетно пытались успокоить дебошира, но тот не сдавался. Когда сотрудник правоохранительных органов в очередной раз предложил мужчине пройти в отдел, 40-летний хозяин выругал его и ударил ногой в живот. После чего все попытки сопротивления дебошира были пресечены.

Расследование уголовного дела продолжается.