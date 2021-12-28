Сторонники Сергея Рыжова провели одиночный пикет в центре Саратова.

Акция прошла под лозунгом «Дед Мороз — на стороне добра!», поскольку пикетчик нарядился Дедом Морозом.

После акции на проспекте Кирова в соцсетях появился пост организаторов пикета:

— Друзья, мы благодарим всех, кто был с нами в этот тяжелейший год. Мы пережили очень много сложностей, но продолжаем оказывать помощь политзаключенному Сергею Рыжову и добиваться его освобождения. В этом году мы наконец добились проведения операции Сергею, которая, к счастью, прошла хорошо. В этом году был вынесен приговор, которые еще будет обжалован в начале 2022 года. Были и очень тяжелые и печальные события: смерть Ларисы Владимировны Рыжовой, мамы Сергея.. Но в конце года, как и все, мы все же надеемся на то, что впереди нас ждет лучшее. Самое главное, что у Сергея остается серьёзная поддержка. На последнем свидании Сергей рассказал о том, как продолжает удивляться множеству писем, пожеланий и поддержки от самых разных людей. Он даже говорит, что не заслужил этого — но нам известна его природная скромность. Впереди — праздники и выходные. Мы призываем вас написать Сергею письма. Возможно, он получит их уже в 2022 году, но ваши поздравления и поддержка ценны в любое время года! Напоминаем актуальный адрес:.443022, г. Самара, улица Садовый проезд 22, СИЗО-1. Рыжову Сергею Евгеньевичу 04.08.1984 г.р. И давайте договоримся загадать в новогоднюю ночь: свободу Сергею Рыжову и всем политзаключенным России!