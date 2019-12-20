Сегодня, 20 декабря, глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм разместил пост с приглашением горожан на церемонию открытия главной Новогодней Ёлки Саратова, которая состоится 21 декабря в 17 на Театральной площади.

Саратовцев ждет красочное театрализованное представление с большим количеством сказочных персонажей, церемония зажжения городской Ёлки и традиционная презентация Дома Деда Мороза.

С 22 декабря 2019 года Театральная площадь будет работать в специальном новогоднем режиме: с 22 по 30 декабря с 17:00 до 18:30, со 2 по 7 января с 12:00 до 19:00 в Доме Деда Мороза.

Также в эти же дни на сцене состоятся театрализованные представления и концертные программы с участием муниципальных творческих коллективов.