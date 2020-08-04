Судом приговорен к колонии особого режима 50-летний мужчина, который совершил действия сексуального характера в отношении своей четырехлетней внучки, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Следственным отделом по Заводскому району собраны исчерпывающие доказательства для вынесения приговора 50-летнему ранее судимому местному жителю.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 марта, 50-летний мужчина остался наедине со своей четырехлетней внучкой в собственной квартире в Заводском районе Саратова. В отношении своей внучки он совершил действия сексуального характера без применения насилия, заведомо зная, что ребенок не понимает происходящего.

На следующее утро девочка обо всем рассказала маме, которая не стала замалчивать случившееся, а обратилась сразу же в правоохранительные органы.

В ходе предварительного следствия и в суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.