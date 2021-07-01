Вакансий в Саратовской области в два раза больше, чем безработных. Об этом рассказал председатель правительства региона Роман Бусаргин.

— На сегодняшний день в Саратовской области количество вакансий в два раза больше, чем число нетрудоустроенных граждан. Свободно более 32 тысяч рабочих мест, в то время как безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения области, – 14 тысяч человек.

Самый большой дефицит в сферах обрабатывающих производств – 22,22 процента, государственного управления и обеспечения безопасности – 14,27 процента, здравоохранения и социальных услуг – 12,53 процента, образования – 8,34 процента, торговли – 7,13 процента. В регионе не хватает специалистов по рабочим профессиям в сельском хозяйстве, строительстве, водоснабжении и других отраслях, — заявил Роман Бусаргин.