Сотрудники отделов торговли районных администраций продолжают мониторинг продовольственных товаров в магазинах Саратова. Накануне, 9 марта, в ходе мероприятий было выявлено, что сохраняется повышенный спрос на муку, крупы, сахар, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы, соль.

По информации администраторов супермаркетов, временный дефицит создается исключительно за счет высокого покупательского спроса, а так продуктов достаточно.

Во время вчерашнего мониторинга имелся сахар-песок в супермаркетах «Магнит» и «Спутник» на ряде улиц, «Меркурий-Н», «Продукты» ИП Бакаева (пос. Расково).

В супермаркеты сетевой торговли сахар подвозится каждый день. В мелкие магазины формата «у дома» подвоз ожидается в ближайшее время.

Напомним, продолжает работу колл-центр по вопросам наличия в магазинах товаров первой необходимости и уровня цен на них по телефонам: 8 (8452) 26-30-15, 8 (8452) 74-87-23. Звонки принимаются ежедневно с 9 до 19.00.